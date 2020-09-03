Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ. ВIДЕО
Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Прямогонний бензин, який потім продають США, виробляє "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростові. Більша частина цього заводу належить дружині Медведчука Оксані Марченко.
За даними міжнародної митної бази ImportGenius, в 2020 році продукцію "Новошахтинського заводу нафтопродуктів" як мінімум 6 разів отримала компанія ExxonMobil Sales and Supply LLC. Тільки з січня по травень було поставлено бензин вартістю як мінімум 150 млн доларів, стверджують журналісти.
Танкери з прямогонним бензином прибувають у США з нейтральних вод Чорного моря, що за Керченською протокою.
ExxonMobil купує нафтопродукти не безпосередньо у заводу Медведчука-Марченка, а через швейцарську компанію NewCoal Trading. Раніше російські журналісти-розслідувачі писали, що ця компанія пов'язана з сім'єю депутата Держдуми Росії від "Єдиної Росії" Глібом Хором.
Віктор Медведчук відмовився коментувати питання бізнесу журналістам "Схем".
Корпорація ExxonMobil відповіла так: "Ми не коментуємо заяви третіх сторін, припущення або чутки. ExxonMobil продовжує дотримуватися всіх застосовуваних санкцій".
Віктор Медведчук перебуває під дією американських санкцій з 2014 року. Він не може мати рахунок в банку США або американську кредитну картку, а його фінансові інтереси на Заході заморожено.
У 2019 завод Медведчука-Марченко, за даними російського державного інформаційного ресурсу фінансової звітності, отримав рекордний прибуток порівняно з декількома попередніми роками - 3,6 мільярда рублів.