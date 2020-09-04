Ракета Vega, виготовлена ​​за участю України, вивела на орбіту понад 50 супутників. ВIДЕО

З космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся 15-й успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega, створеної за участю України.

Про це повідомляє конструкторське бюро "Південне", інформує Цензор.НЕТ.

Ракета-носій Vega вивела на орбіту 53 мікро- і наносупутники: сім мікросупутників вагою від 15 кг до 150 кг і 46 кубсатів (малі штучні супутники).

"Ці космічні апарати, які належать 21 організації з 13 країн, призначені для обслуговування різних програм, включаючи спостереження за Землею, телекомунікації, науку, технології та освіту", - зазначили в бюро.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Блок маршового двигуна РД-843, який використовується в складі рідинної рухової установки четвертого ступеня ракети Vega, розробило українське держпідприємство "Південне" і серійно виготовляє Південний машинобудівний завод.

Також читайте: Підприємства авіабудування виведуть з "Укроборонпрому" і об'єднають у холдинг з аерокосмічними, - Уруський