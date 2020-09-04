Ракета Vega, виготовлена за участю України, вивела на орбіту понад 50 супутників. ВIДЕО
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З космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся 15-й успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega, створеної за участю України.
Про це повідомляє конструкторське бюро "Південне", інформує Цензор.НЕТ.
Ракета-носій Vega вивела на орбіту 53 мікро- і наносупутники: сім мікросупутників вагою від 15 кг до 150 кг і 46 кубсатів (малі штучні супутники).
"Ці космічні апарати, які належать 21 організації з 13 країн, призначені для обслуговування різних програм, включаючи спостереження за Землею, телекомунікації, науку, технології та освіту", - зазначили в бюро.
Блок маршового двигуна РД-843, який використовується в складі рідинної рухової установки четвертого ступеня ракети Vega, розробило українське держпідприємство "Південне" і серійно виготовляє Південний машинобудівний завод.