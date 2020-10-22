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МОЗ порівняв дотримання маскового режиму в Києві й інших містах світу. ВIДЕО

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Міністерство охорони здоров'я України продемонструвало дотримання маскового режиму в низці країн Європи, Азії та Північної Америки порівняно з Києвом.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувала в Telegram пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема на відео демонструють дотримання маскового режиму у Валенсії, Відні, Нью-Йорку, Варшаві, Дунгуань, Сіднеї, Стамбулі, Парижі і Торонто.

"Ігнорування масок призводить до щоденного збільшення кількості хворих COVID-19 і подальшого поширення епідемії. МОЗ закликає: використовуйте засоби індивідуального захисту (маски і респіратори) у громадських місцях і уникайте скупчення людей. Від цього залежить ваше здоров'я і ваше життя", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А почему на видео во всех странах ходят пешком, а у нас только на дискотеки? Минздрав сравнил соблюдение масочного режима в Киеве и других городах мира - Цензор.НЕТ 631
  • Andy Sok
    Погодите. Так в Польше же БОЛЬШЕ заболевших
  • Eugen Mk
    Так отож. А я вам скоко говорил шо до фени эти маски МОЗ порівняв дотримання маскового режиму в Києві й інших містах світу - Цензор.НЕТ 835

    В неудачный список стран, где процент больных больше, входят также США с Францией
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