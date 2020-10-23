Київський безпековий форум: Пандемія, агресія РФ, військове протистояння на Кавказі і революція в Білорусі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Трансляція спеціального Київського безпекового форуму присвячена найгострішим проблемам світу і безпеки, які стоять перед Україною, Східною Європою та євроатлантичним простором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Серед обговорюваних питань:

- Якою бачить світ нову пандемічну добу і її майбутні пост-пандемічні горизонти?

- Як приборкати російського агресора, який посилює війну проти України і Заходу?

- Яким є справжній шлях до довгострокового миру у нашій частині Європи?

- Як підтримати громадянське і національне піднесення в Білорусі?

- Які приносить висновки і становить загрози нове військове протистояння на Кавказі?

- Як сформувати нову інклюзивну політику ЄС стосовно Сходу Європи?

- Як відновити єдність між Сполученими Штатами та Європою?

Зі спеціальними посланнями звернуться також філософ Френсіс Фукуяма і Дональд Туск, колишній президент Європейської Ради.

Читайте: Спеціальний Київський Безпековий Форум відбудеться 23 жовтня

Київський безпековий форум – провідні збори з обговорення проблем української та глобальної безпеки, який був заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.