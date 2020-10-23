Виборчі "мережі", понад 7 тис. заяв і 556 кримінальних проваджень: Аваков підбив підсумки передвиборчих перегонів в Україні. ВIДЕО

Глава МВС України Арсен Аваков виступив із заявою у зв'язку із завершенням виборчої кампанії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву опубліковано на сайті МВС.

Текст звернення Авакова подаємо у повному обсязі:

"Шановні українці! Виборча кампанія до місцевих органів влади добігає кінця. Завтра в Україні – день тиші. Потім – голосування, підрахунок голосів та встановлення результатів.

Сьогодні я з позиції МВС хочу підбити підсумки цього етапу виборчої кампанії. Ви бачите статистику щодо передвиборчого етапу.

Разом з Центральною виборчою комісією та "Громадянською мережею "ОПОРА" ми реагували на всі звернення, перевіряли всі сигнали. На жаль, серед викритих правопорушень чимало таких, що мають ознаки кримінальних злочинів.

Наведу лише два, але яскравих, приклади.

В Одесі за намагання організувати виборчу "сітку" затримано групу осіб, у тому числі - голову виборчої комісії. Під час слідчих дій вилучено майже 45 тисяч доларів США, які фігуранти, за даними слідства, планували використати для підкупу виборців.

Ще одну "сітку" задокументували поліцейські Чернігівщини. Під час обшуку автомобіля керівника одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації правоохоронці виявили списки виборців зі схемою "десятників" та 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, мережа охоплювала понад 5 тисяч осіб.

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Загалом Нацполіцією відкрито понад 500 кримінальних проваджень щодо підкупу виборців, перешкоджанню здійснювання виборчого права, надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців. По кожному з них буде здійснено розслідування та дано правову оцінку.

Звертаюсь також до учасників виборчого процесу – від кандидатів до членів комісій – не зіпсуйте собі життя покаранням за порушення закону, воно того не варте. Поважайте себе та поважайте Закон!

Сьогодні, я радий, що можу сказати: в чергове – вже котру виборчу кампанію – поліція та всі підрозділи МВС демонструють рівновіддаленість від усіх політичних сил і керуються виключно Законом.

Жодна партія, жоден кандидат не отримують жодних преференцій, але кожен отримує забезпечення та захист свої прав.

Цей принцип більше не є сенсацією, не є голосним заголовком для новин. Натомість він став звичною практикою для української поліції.

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Вважаю, що це гарна оцінка якості правоохоронної системи України!

Попереду відповідальні етапи – голосування та встановлення результатів.

Тому ще раз звертаюся до кандидатів та виборчих штабів – навіть не намагайтеся вдатися до вкидань, "каруселей", підвозу виборців та інших брудних схем!

МВС жорстко налаштовано реагувати на порушення! На чергування виведено достатньо оперативних груп, напоготові перебувають усі підрозділи – від авіації до вибухотехніків. Усього до забезпечення публічної безпеки і порядку під час місцевих виборів залучено майже 140 тисяч співробітників МВС.

Прошу не провокувати та не перевіряти систему МВС на міцність! У нас вдосталь сил, засобів, мотивації та рішучості, щоб забезпечити бездоганний процес місцевих виборів по всій країні!

Давайте завершимо цю кампанію так само чисто, чітко і чесно, як і попередні президентські та парламентські вибори!

Бережіть себе та своїх близьких, дотримуйтеся правил карантину, голосуйте вільно та неупереджено. А МВС забезпечить ваше законне право зробити свій вибір!"