"Хтось із політиків говорив: "У нас буде, як в Італії", - Це – поверхня людина", - Зеленський у новому інтерв'ю про свої слова зі старого. ВIДЕО

У своєму новому інтерв'ю для ЗМІ президент України Володимир Зеленський процитував слова "когось" із політиків і назвав його "поверхневою людиною".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, виявилося, що цим політиком був сам Зеленський і цитував він слова зі свого попереднього інтерв'ю для ЗМІ.

"Якщо не витримають наші медики, буде те, що було в Італії", - говорив Зеленський, відповідаючи на питання про українську медицину і пандемію коронавірусу.

"Ще недавно я дивився, як хтось із політиків говорив: "У нас буде, як в Італії", - Це – поверхня людина", - сказав Зеленський у новому інтерв'ю.

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