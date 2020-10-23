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"Хтось із політиків говорив: "У нас буде, як в Італії", - Це – поверхня людина", - Зеленський у новому інтерв'ю про свої слова зі старого. ВIДЕО

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У своєму новому інтерв'ю для ЗМІ президент України Володимир Зеленський процитував слова "когось" із політиків і назвав його "поверхневою людиною".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, виявилося, що цим політиком був сам Зеленський і цитував він слова зі свого попереднього інтерв'ю для ЗМІ.

"Якщо не витримають наші медики, буде те, що було в Італії", - говорив Зеленський, відповідаючи на питання про українську медицину і пандемію коронавірусу.

"Ще недавно я дивився, як хтось із політиків говорив: "У нас буде, як в Італії", - Це – поверхня людина", - сказав Зеленський у новому інтерв'ю.

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Топ коментарі

  • Igor Budnik b2adf589
    феерический.... Дайте ему селедки шоб заткнулся.
  • Olexandr Chornogorodskij
    гігант мислі "Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого - Цензор.НЕТ 6146
  • vitaliymkua
    Зебіли, це фіаско! "Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого - Цензор.НЕТ 5046
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