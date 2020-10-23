"Хтось із політиків говорив: "У нас буде, як в Італії", - Це – поверхня людина", - Зеленський у новому інтерв'ю про свої слова зі старого. ВIДЕО
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У своєму новому інтерв'ю для ЗМІ президент України Володимир Зеленський процитував слова "когось" із політиків і назвав його "поверхневою людиною".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, виявилося, що цим політиком був сам Зеленський і цитував він слова зі свого попереднього інтерв'ю для ЗМІ.
"Якщо не витримають наші медики, буде те, що було в Італії", - говорив Зеленський, відповідаючи на питання про українську медицину і пандемію коронавірусу.
"Ще недавно я дивився, як хтось із політиків говорив: "У нас буде, як в Італії", - Це – поверхня людина", - сказав Зеленський у новому інтерв'ю.