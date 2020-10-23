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Багатодітне сімейство кабанів зупинило рух автомобілів у Харкові. ВIДЕО

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Багатодітне сімейство диких кабанів стало причиною затору на одній з вулиць Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на один з Telegram-каналів міста.

Як видно на відео, тварини вирішили перейти дорогу за кілька метрів від пішохідного переходу.

"Цим хлопакам було важко пройти 5 метрів до пішохідного переходу", - йдеться в коментарі до запису.

Варто зазначити, що водії автомобілів зупинилися і терпляче чекали, поки кабани перетнуть проїжджу частину.

Попереду і ззаду "колони" прямували дорослі особини, а в її центрі крокували близько 10 поросят.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Без Гепы даже фауна начала восстанавливаться... Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 9590
  • Lalo Land
    )))))) милахи, строем, один взрослый кабанчик впереди, второй замыкает колонну 😂
  • Підлога Маккартні
    Хоть какая-то позитивная новость за долгое время Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 1665
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