Проєкт "Без цензури": "Слуга" Леонов злив перемир'я. Як депутат Зеленського прозрів щодо війни на Донбасі. ВIДЕО

Як Зе-десант особливого призначення прозрів після піар-візиту на Донбас і перекреслив брехню Володимира Зеленського про "всеосяжне перемир'я"? Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

"Без цензури" вже розповідав про передвиборчий вояж "слуг народу" на фронт і те, як прохолодно їх зустріли місцеві. А тепер - рубрика "герой дня". "Слуга" Олексій Леонов буквально одну ніч перебув на позиціях 54-ї механізованої бригади. І після цього блискавично забув, як іще два тижні тому нахвалював Володимира Зеленського за те, що перемир'я на Донбасі - вже доконаний факт.

Як все-таки змінюється сприйняття після того, як поблизу падає кілька російських снарядів, правда ж? Дива та й годі!

Поки ж Леонов прозрівав на Донбасі, Володимир Зеленський в кращих традиціях попередників дав інтерв'ю чотирьом великим телеканалам, що належать олігархам Ігорю Коломойському, Віктору Пінчуку, Рінату Ахметову і Дмитру Фірташу.

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