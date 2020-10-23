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Тіхановська подякувала українцям за підтримку білоруського народу: Нас надихнула ваша готовність боротися. ВIДЕО

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Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що в країні сьогодні йде боротьба за свободу, гідність і право на повагу всіх громадян.

Про це Тіхановська заявила у відеозверненні до учасників спеціального Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.

"Я захоплююся духом солідарності, який можна відчути від України й української нації стосовно Білорусі. Дякую, наші дорогі брати і сестри, за підтримку наших мирних протестів", - заявила екскандидатка в президенти Білорусі.

Тіхановська зазначила, що прагнення до гідності надихнуло українську революцію.

"Нашу - теж. Нас спонукала ваша готовність боротися за свою гідність, за національну свободу, за свої права і своє майбутнє. Ваша революція ґрунтувалася на загальному диханні свободи, і це дихання вже ніколи не може згаснути в Східній Європі. Тут я думаю про повстання в Прибалтиці, Леха Валенсу і Рух Солідарності в Польщі, лідерство Вацлава Гавела в Чехії і Словаччині. Ви продовжили цей нерозривний ланцюг. Ми так само продовжуємо його зараз", - підкреслила Тіхановська.

Лідерка опозиції РБ зазначила, що сьогодні в Білорусі йде боротьба народу "за свободу, за гідність, за право на те, щоб нас поважали".

"Але так само і за незалежність наших народів. Так само, як ви боретеся за територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів, ми боремося за Білорусь і за незалежну націю. За вашу і нашу свободу!" - підсумувала Тіхановська.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Когда я читаю, что "две революции ничего хорошего не принесли Украине", я делаю вывод, что это - цитата из лахтинской методички и отправляю автора в спам и на форум по боярышнику.
  • Kamate Kaora
    Так, не вздумайте гнать на Тихановскую и ее коллег. Судить будем по делам. Не надо отталкивать белорусов своим глупым и надменным восприятием там происходящего. Подождем и посмотрим, что из всего этого выйдет. Это их дела. Не суйте туда свой нос. Нам же не нравится, когда кацапы свое рыло кругом суют? Отож..
  • Александр Александрович 8d60724e
    Солидарность в Польше 9 лет с совдепией боролась. Без крови. И победила. Зато теперь там созревший и укоренившийся парламентаризм и законность, а не как в Бишкеке.
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