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Трьох озброєних громадян Азербайджану затримали в Харкові, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Харкові поліція затримала трьох озброєних іноземців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію надійшла оперативна інформація про злочинну групу, у складі якої було троє громадян Азербайджану 26, 31, 36 років. За наявними оперативними даними, двоє із них у березні цього року прибули на територію України з метою підтвердження злочинного впливу одного зі злодіїв у законі і переговорів із представниками азербайджанських діаспор.

Трьох озброєних громадян Азербайджану затримали в Харкові, - Нацполіція 01

23 жовтня під час перевірки інформації і під час огляду особистих речей іноземців співробітники поліції виявили і вилучили у правопорушників 3 пістолети з набоями.

Трьох озброєних громадян Азербайджану затримали в Харкові, - Нацполіція 02

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Трьох озброєних громадян Азербайджану затримали в Харкові, - Нацполіція 03

Під час обшуку за місцем проживання іноземців правоохоронці вилучили автомат з ознаками переробки з глушником, магазин до нього, оснащений шістьма набоями, коробку з 16 набоями і пакунок із речовиною рослинного походження, попередньо марихуаною вагою близько кілограма.

Трьох озброєних громадян Азербайджану затримали в Харкові, - Нацполіція 04
Трьох озброєних громадян Азербайджану затримали в Харкові, - Нацполіція 05

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Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцією перевіряється їхня причетність до скоєння тяжких злочинів на території Харківської та інших областей України.

Топ коментарі

  • Bogdan_
    заблудились наверно, нагорный карабах забыли где находится
  • три - пятнадцать
    хлопцам бы в родину, там они нужны.
    в Украине с оружием - точно никому....
    криминал обычный....
  • testsmart testsmart
    Усі національні дваспори абсолютно кримінальні - і вірменська, і азербайджанська. Це так по всьому світі, хіба що японські діаспори є винятком, так вони й нечисельніші із розвинутих націй. Тому і не треба дозволяти міграцію в країну, як роблять ті ж японці, бо будемо мати такі ж проблеми, як мають деякі европейські країни.
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