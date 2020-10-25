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Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що залишається тією людиною, за яку голосували люди на виборах минулого року.

Про це він сказав у неділю в Києві після голосування на місцевих виборах, передає Цензор.НЕТ.

"Я, чесно кажучи, не розумію, про що ви кажете, відмовився від якогось іміджу чи щось ще... Я той, хто я є. Я – Володимир Зеленський. Саме таким народився, таким став, і саме за таку людину голосували люди. І виконую свої обов'язки відповідно до Конституції України", – сказав президент, відповідаючи на запитання, чи не вважає він причиною падіння рейтингу "Слуги народу" свою нібито відмову від іміджу "народного президента".

Разом із Зеленським також проголосувала його дружина Олена.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    он в каждом своем спиче рассказывает что он президент и его выбрал народ.
    это он забывает все время кто он или сам себя уговаривает?
  • 18c49ed2
    Т.е. как был дебилом на чужой руке, так и остался.
  • 18c49ed2
    Зеленский проголосовал на местных выборах: Я остаюсь тем же человеком, которого избрали украинцы - Цензор.НЕТ 1053
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