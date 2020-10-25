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Волонтер дозволив відповісти на запитання Зеленського сім разів поспіль: "Зробите мені статистику". ВIДЕО

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Волонтер на опитуванні президента Володимира Зеленського дав можливість проголосуваи щонайменше сім разів одній і тій самій людині.

Про це повідомив Андрій Попик, передає Цензор.НЕТ.

"Все, що потрібно знати про результати "опитування" біля дільниць.
- Можна я ще вдруге проголосую?
- Давайте, зробите мені статистику", - розповів Попик про свій досвід.

За його словами, він проголосував "десь разів 7".

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Топ коментарі

  • Привет
    Говно опрос... а чего другого вы ожидали от осла и зеленого стада??
  • Vladimir Longer
    Напоминает референдум в Крыму...
  • Maksim Perepelitca
    Волонтер разрешил ответить на вопросы Зеленского семь раз подряд: "Сделаете мне статистику" - Цензор.НЕТ 7448.
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