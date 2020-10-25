Волонтер дозволив відповісти на запитання Зеленського сім разів поспіль: "Зробите мені статистику". ВIДЕО
22 216133
Волонтер на опитуванні президента Володимира Зеленського дав можливість проголосуваи щонайменше сім разів одній і тій самій людині.
Про це повідомив Андрій Попик, передає Цензор.НЕТ.
"Все, що потрібно знати про результати "опитування" біля дільниць.
- Можна я ще вдруге проголосую?
- Давайте, зробите мені статистику", - розповів Попик про свій досвід.
За його словами, він проголосував "десь разів 7".