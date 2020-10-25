Волонтер дозволив відповісти на запитання Зеленського сім разів поспіль: "Зробите мені статистику". ВIДЕО

Волонтер на опитуванні президента Володимира Зеленського дав можливість проголосуваи щонайменше сім разів одній і тій самій людині.

Про це повідомив Андрій Попик, передає Цензор.НЕТ.

"Все, що потрібно знати про результати "опитування" біля дільниць.

- Можна я ще вдруге проголосую?

- Давайте, зробите мені статистику", - розповів Попик про свій досвід.

За його словами, він проголосував "десь разів 7".

Читайте також: У Києві перекинули урну з опитуванням Зеленського, а на Волині надійшла скарга про його незаконність, - поліція