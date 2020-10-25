Силовики стріляли гумовими кулями по учасниках акції в Мінську, щонайменше одну людину поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час розгону акції в Мінську 25 жовтня силовики стріляли гумовими кулями по людях.

Про це повідомляє "Нова газета" з посиланням на свого кореспондент в Мінську, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, мінімум один демонстрант поранений - у нього перебитий живіт.

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У коментарі РІА Новини міліція обґрунтувала застосування спецзасобів тим, що учасники протесту нібито "намагалися нападати на силовиків".

Радыё Свабода опублікувало відео розгону. Видно, що також силовики використовували світлошумові гранати.

За даними TUT.BY,в районі вулиці Орловської силовики влаштували масовий розгін із застосуванням спецзасобів.

Люди побігли врозтіч по дворах. Силовики вирушили за ними.

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Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнає оголошені владою підсумки виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Особливо масові виступи опозиції відбуваються в Мінську по неділях.

Основний суперник Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська через кілька днів після виборів поїхала в Литву через тиск силовиків. 13 жовтня вона поставила ультиматум Лукашенку: він до 25 жовтня має оголосити що йде, інакше буде розпочато "національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах".

Серед вимог також звільнення всіх політв'язнів і припинення "насильства на вулицях".