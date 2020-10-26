Каструля-сейф, болгарка й обливання кавою: найнезвичайніші порушення в день голосування на виборах. ВIДЕО

Місцеві вибори 25 жовтня відбулися, проте в ході голосування спостерігачами було зафіксовано низку порушень, зокрема й доволі незвичайних.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

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До незвичайного методу вдалися через велику кількість бюлетенів - близько 5 тисяч. Вони не вмістилися в старий шкільний сейф. Через те, що за правилами зберігати бюлетені потрібно в вогнетривкій ємності, довелося використовувати каструлі. Їх запечатали і залишили під наглядом поліції. Тервиборчком зробив зауваження дільничній комісії, але альтернативу не запропонував. Перед початком голосування бюлетені з каструлі перерахували.

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Один з кандидатів в депутати міськради пропонував через посередника від 500 до 1000 гривень за голос на користь своєї кандидатури. У посередника між потенційним народним обранцем і його виборцями знайшли список з 65 прізвищами тих, хто погодився голосувати за гроші і відповідну суму в гривнях. До схеми було залучено кілька людей. Зараз слідчі доводять причетність самого кандидата до цієї оборудки. Посередника затримали на гарячому під час передачі коштів, які планувалося виплатити як аванс за правильне голосування виборців за спеціально підготовленими списками. Йому "світить" від 5 до 7 років позбавлення волі.

Метод, коли додають голоси за певного кандидата, відправляючи "туристів" за гроші з однієї області в іншу, виявили в столиці. Поліцейські виявили аж 2 автобуси з жителями Житомирської області. 130 громадян приїхали, щоб проголосувати в столиці. Всіх їх затримали. За попередньою інформацією, організатор заздалегідь взяв паспорти всіх цих людей і дав їм задаток - в 200 гривень. Після голосування за певного кандидата їм обіцяли ще по 800 гривень.

До розрізання сейфа дійшло на одній з дільниць у Верхньому Рогачику. Вранці члени комісії не змогли отримати бюлетені - заклинило замок. На допомогу викликали бійців служби надзвичайних ситуацій. Ті зрізали замок "болгаркою". Все відбувалося під наглядом поліції. Бюлетені отримали неушкодженими. Ця дільниця почала працювати на годину пізніше.

Зірвати вибори в регіоні спробували помилковими повідомленнями про вибухівку. Після обіду анонім по телефону повідомив, що приміщення, де триває голосування, заміновано. Йшлося про дільницю в селищі Тиврів і двох навколишніх селах. На місце виїхали вибухотехніки і кінологи. Людей евакуювали, а будівлю перевірили. Вибухівки не знайшли, зате робота комісії була паралізована на декілька годин. Автора анонімного "жарту" шукає поліція.

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На одній з дільниць в місцевому коледжі кандидат Антон Головенко облив спостерігача кавою за те, що той зробив зауваження про агітацію на дільниці. З'ясовувати що сталося - приїхав інший кандидат в депутати до облради - Ігор Колтунов. Суперечка переросла в бійку - втрутилися пересічні виборці, які й розтягували чоловіків.