ОМОН розігнав мітинг студентів у Мінську. ВIДЕО

Студенти Білоруського національного технічного університету в межах національного страйку вийшли на протест. Силовики розпочали розгін протестувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Onliner.

Затримання студентів ОМОНом відбулися біля БНТУ, на проспекті Незалежності та біля філармонії в Мінську.

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Нагадаємо, минулої ночі закінчився термін оголошеного Світланою Тіхановською владі Білорусі ультиматуму. Його вимоги - Лукашенко має оголосити про те, що йде, насильство на вулицях має припинитися повністю, усі політв'язні мають бути звільнені - не були виконані.

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У зв'язку з цим у Білорусі розпочався загальний страйк. До протестів долучаються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг.