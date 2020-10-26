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ОМОН розігнав мітинг студентів у Мінську. ВIДЕО

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Студенти Білоруського національного технічного університету в межах національного страйку вийшли на протест. Силовики розпочали розгін протестувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Onliner.

Затримання студентів ОМОНом відбулися біля БНТУ, на проспекті Незалежності та біля філармонії в Мінську.

Нагадаємо, минулої ночі закінчився термін оголошеного Світланою Тіхановською владі Білорусі ультиматуму. Його вимоги - Лукашенко має оголосити про те, що йде, насильство на вулицях має припинитися повністю, усі політв'язні мають бути звільнені - не були виконані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі почався загальний страйк: до протестів приєднуються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг. ВІДЕО+ФОТО

У зв'язку з цим у Білорусі розпочався загальний страйк. До протестів долучаються великі заводи і студенти, люди перекривають дороги і стають у ланцюг.

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Топ коментарі

  • Galand
    Они скоро со своими походами, с цветами в руках, забудут почему они вышли на улицу! Как и в Хабаровске. Там уже и подавно забыли, ходят стадом по привычке, и даже менты уже не обращают на них внимание))
  • Николай Влад
    Толпа бегает от нескольких ментов.
    Где камни, коктейли молотова, щиты, дубинки?
    Ведь студенты это же здоровые молодые люди, которые могут легко дать силовой отпор ментам.
  • ALEX 13 fb91baed
    Сябры, а вы их цветами, цветами по морде !!!!
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