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Вокально-виборче соло поліцейського під акомпанемент фортепіано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічок". ВIДЕО

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Поліцейський, який охороняв приміщення виборчої дільниці на Чернігівщині, записав невеликий пісенний відеозвіт про вибори на території, яку охороняв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому в соцмережах, поліцейський грає на фортепіано і співає про те, що порушень на дільниці немає і бюлетені під надійною охороною, завдяки діям дільничного.

Прізвище дільничного в пісні звучить не дуже чітко, але можна припустити, що йдеться про поліцейського з прізвищем Валічок. Згодом виявилося, що куплет виконав ніжинський дільничий Валентин Бойко.

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Топ коментарі

  • Виктор Ямской
    Руками любой дурак сыграет.
  • Banderovec UA
    Молодец , с юмором )))
  • vitaliymkua
    Креативненько. Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 8436
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