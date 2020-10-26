У селі Гора поблизу Києва кількість виборців перед виборами різко збільшилася на 300 осіб, а за деякими адресами було зареєстровано до 30 нових жителів, - МВС. ВIДЕО

У селі Гора поблизу Києва кількість виборців перед місцевими виборами різко збільшилася на 300 осіб і за деякими адресами в селі було зареєстровано до 30 нових жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про технології фальсифікації під назвою "виборчі парашутисти" розповідається в новій програмі "Поліцейська хвиля".

За підрахунками, якщо явка на виборах у селі Гора становитиме 40%, то кожен шостий голос буде належати фінансово мотивованим "парашутистам".

На думку місцевих активістів, причиною таких фальсифікацій є той факт, що ОТГ стане після виборів однією з найбагатших сільських громад - не територія ОТГ розташований міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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