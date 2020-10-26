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Багатогодинні черги, люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві та Запоріжжі здають протоколи про результати виборів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Члени виборчих комісій працюють у нелюдських умовах.

У Дарницькій районній територіальній виборчій комісії представники виборчих дільниць годинами змушені чекати своєї черги, щоб здати протоколи про підсумки голосування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Відео ТСН

Втомлені після безсонної ночі члени ДВК лежать і сидять на підлозі з мішками і коробками протоколів, оскільки стільців у Дарницькій ТВК для них немає.

Відповідні фото оприлюднила секретар однієї з дільничних виборчих комісій Леся Шелест.

"Якось так здають протоколи в ТВК (територіальної виборчої комісії)", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК

Багатогодинні черги, люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві та Запоріжжі здають протоколи про результати виборів 01
Багатогодинні черги, люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві та Запоріжжі здають протоколи про результати виборів 02

У Києві утворюються величезні черги біля дільниць. Люди кілька годин чекають, щоб здати протоколи, повідомляє 112 канал.

У Запоріжжі сотні людей зібралися під стінами територіальної виборчої комісії, щоб здати протоколи. Члени виборчкомів скаржаться на повільну роботу комісії. Пропрацювали лише 10% загальної кількості протоколів. Люди стоять у черзі навіть на вулиці. Тут прогнозують - все може розтягнутися на кілька днів, повідомляє ТСН.

Топ коментарі

  • Viktor Zotov
    грёбанное средневековье, а як же країна в смартфоні?
  • саша паламарчук
    Вітаю верещучку! Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 5448

    Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 5435
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Так собственно всегда на выборах было.
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