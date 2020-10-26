Багатогодинні черги, люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві та Запоріжжі здають протоколи про результати виборів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Члени виборчих комісій працюють у нелюдських умовах.

У Дарницькій районній територіальній виборчій комісії представники виборчих дільниць годинами змушені чекати своєї черги, щоб здати протоколи про підсумки голосування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

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Втомлені після безсонної ночі члени ДВК лежать і сидять на підлозі з мішками і коробками протоколів, оскільки стільців у Дарницькій ТВК для них немає.

Відповідні фото оприлюднила секретар однієї з дільничних виборчих комісій Леся Шелест.

"Якось так здають протоколи в ТВК (територіальної виборчої комісії)", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові багато протоколів дільничних комісій потрібно уточнити, - голова міської ТВК





У Києві утворюються величезні черги біля дільниць. Люди кілька годин чекають, щоб здати протоколи, повідомляє 112 канал.

У Запоріжжі сотні людей зібралися під стінами територіальної виборчої комісії, щоб здати протоколи. Члени виборчкомів скаржаться на повільну роботу комісії. Пропрацювали лише 10% загальної кількості протоколів. Люди стоять у черзі навіть на вулиці. Тут прогнозують - все може розтягнутися на кілька днів, повідомляє ТСН.