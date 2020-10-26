Новини Відео • Місцеві вибори-2020

Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? ВIДЕО

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Сьогодні на стрімі "Без Цензури" розкладаємо по поличках результати виборів і думаємо, що з цим усім робити.

- Провал "Слуг народу": хто винен і чи можна робити?
- Хто отримав почесну "премію Думчева"?
- Чи справді історія Пальчевського закінчилася цим провалом?
- Як вийшло, що шаріята увійшли до першої п'ятірки в Маріуполі?
- Що означають результати ОПЗЖ і їм подібних? Це реванш чи вже нове завоювання?

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 2684
  • Гыг с Вами


    Michael

    То шо, Порошенко знов призначив мерами Гепу та Труху?
  • Павло ШОвте
    Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 3258
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