Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? ВIДЕО

Сьогодні на стрімі "Без Цензури" розкладаємо по поличках результати виборів і думаємо, що з цим усім робити.

- Провал "Слуг народу": хто винен і чи можна робити?

- Хто отримав почесну "премію Думчева"?

- Чи справді історія Пальчевського закінчилася цим провалом?

- Як вийшло, що шаріята увійшли до першої п'ятірки в Маріуполі?

- Що означають результати ОПЗЖ і їм подібних? Це реванш чи вже нове завоювання?

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