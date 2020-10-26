Активісти нагадали про зникнення і викрадення в окупованому Криму на акції під посольством Росії в Києві. ВIДЕО

У понеділок, 26 жовтня, біля посольства Росії в Києві активісти громадської організації "КримSOS" провели 51-шу акцію на підтримку рідних і близьких жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму в рамках кампанії "Find and Free".

Як повідомили Крим.Реалії організатори заходу, акція пройшла під назвою "Історії охопленого жахом півострова", передає Цензор.НЕТ. Активісти біля стін російського посольства розповідали про залякування в Криму "для придушення там спротиву й інакомислення".

Учасники акції нагадали, що за час окупації на півострові було викрадено 44 особи, 15 із них досі вважаються зниклими безвісти.

"Шестеро викрадених в 2014-2016 роках були знайдені мертвими: Решат Аметов, Едем Асанов, Білял Білялов, Мемет Селімов, Осман Ібрагімов і Джохар Мелясанов. Цим трагічним випадкам і була присвячена акція.

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Також під час акції активісти КримSOS нагадали про Ескендера Апселямова, який був викрадений 3 жовтня 2014 року", - повідомили організатори.

В акції взяв участь колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов. У своїй промові він закликав українську владу "почати заочний судовий процес над винними в насильницьких зникненнях в окупованому Криму".

Після завершення акції активісти залишили біля входу в посольство гелловінські гарбузові ліхтарики, як символ вигнання "злих сил" із цього місця.

У посольстві традиційно ніяк не реагували на акцію.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту звернути увагу на факти зникнення і викрадення людей на території анексованого Криму та окупованих територій Донбасу.

Після окупації Криму на території півострова стали фіксувати випадки викрадення людей, переважно з числа кримських татар. При цьому в кримському управлінні Слідкому Росії стверджували, що "масових зникнень кримських татар на півострові немає".

Раніше було опубліковано список зниклих кримчан, про яких все ще нічого не відомо. Це Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедін, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апселямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арлен Терехов, Руслан Ганієв, Арсен Алієв, Ескендер Ібраїмов і Ервін Ібрагімов.