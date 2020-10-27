"Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження. ВIДЕО
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Неповнолітній хлопець проводив опитування Зеленського на одній з дільниць на Чернігівщині, порушуючи карантинні обмеження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, карантинне порушення хлопець пояснив непередбаченими обставинами.
"Дивіться, просто така ситуація виходить - рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла, а я не міг байдуже прореагувати. Вона зараз вийде і віддасть мені мою маску", - сказав хлопець.
"Ну, помру виходить", - відповів волонтер Зеленського щодо небезпеки такого використання маски.
Крім того, хлопець заявив, що нічого не знає про те, що робота його волонтерська і не оплачується.
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