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"Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження. ВIДЕО

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Неповнолітній хлопець проводив опитування Зеленського на одній з дільниць на Чернігівщині, порушуючи карантинні обмеження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, карантинне порушення хлопець пояснив непередбаченими обставинами.

"Дивіться, просто така ситуація виходить - рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла, а я не міг байдуже прореагувати. Вона зараз вийде і віддасть мені мою маску", - сказав хлопець.

"Ну, помру виходить", - відповів волонтер Зеленського щодо небезпеки такого використання маски.

Крім того, хлопець заявив, що нічого не знає про те, що робота його волонтерська і не оплачується.

Відео ВЕХА

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    и косит под дурачка как зеля "Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 880
  • Roman Rjevskiy
    Будущий премьер , так что поосторожней с критикой
  • des_104
    перчатки погрызла собака, маску отдал бабушке, а мозгов бог не дал. вот такие "полвареники" нам позапрошлой весной власть и выбрали.
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