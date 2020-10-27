У 30% випадків у хворого COVID-19 негативний ПЛР-тест, - Степанов. ВIДЕО
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Тестування методом ПЛР не підтверджує наявності коронавірусу в 30% хворих. У зв'язку з цим в Україні госпіталізація і лікування пацієнтів відбувається за наявності клінічних симптомів.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, є кілька причин неточного діагностування коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів.
"Це пов'язано із забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов'язано, в тому числі з тим, де перебуває вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР", - сказав Степанов.