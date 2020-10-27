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У 30% випадків у хворого COVID-19 негативний ПЛР-тест, - Степанов. ВIДЕО

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Тестування методом ПЛР не підтверджує наявності коронавірусу в 30% хворих. У зв'язку з цим в Україні госпіталізація і лікування пацієнтів відбувається за наявності клінічних симптомів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, є кілька причин неточного діагностування коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів.

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"Це пов'язано із забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов'язано, в тому числі з тим, де перебуває вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР", - сказав Степанов.

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Топ коментарі

  • Seva Stopov
    "Непонятно" в том плане, что кто-то конкретный эту аферу запустил изначально. А потом ее уже подхватили, кто по глупости, кто из корыстных мотивов, кто и по первому и по второму одновременно.
  • Меркава
    Они уже давно разрешили ковид без тестов ставить, и без программки обошлись.
  • юра Лонг
    А клинических симптомов нет их еще не опребелили . А я милого узнаю по походке... Так и вирусом ковида. Будут определять. Лечения протокола нет лекарств нет но суслик есть.
    Вот он и без микроскопа видать. Дурак не степаша это мы придурки если ему подчиняемся.
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