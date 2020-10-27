В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде". ВIДЕО
За підрахунками журналістів Крим.Реалії ТВ, за останній рік на окупованому півострові висохло щонайменше 10 водойм, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що якщо кожен рік на півострові будуть висихати по 10 озер, то приблизно за 30 років озер у Криму не залишиться зовсім.
Чому кримські озера зникають, нам пояснив заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.
"Якщо опади не випадають, то вода з тих же озер живить ґрунтові води або ґрунт на прилеглій території. З огляду на те, що температура у нас зростає і відбувається випаровування, то таким чином водний дефіцит зростає, рано чи пізно це призводить до повної втрати води і, відповідно, озер", - розкриває подробиці природних процесів учений.
Перекритий Північно-Кримський канал, зменшення опадів, діяльність людини і масове буріння свердловин - головні причини зникнення кримських озер, впевнені експерти.