В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде". ВIДЕО

В окупованому Криму зникло унікальне Краснокаменське озеро, висохло відоме рожеве озеро Сасик-Сиваш, зникло озеро Богайли в Сакському районі Криму. Немає тепер і озера біля села Залісне Бахчисарайського району.

За підрахунками журналістів Крим.Реалії ТВ, за останній рік на окупованому півострові висохло щонайменше 10 водойм, передає Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що якщо кожен рік на півострові будуть висихати по 10 озер, то приблизно за 30 років озер у Криму не залишиться зовсім.

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Чому кримські озера зникають, нам пояснив заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.

"Якщо опади не випадають, то вода з тих же озер живить ґрунтові води або ґрунт на прилеглій території. З огляду на те, що температура у нас зростає і відбувається випаровування, то таким чином водний дефіцит зростає, рано чи пізно це призводить до повної втрати води і, відповідно, озер", - розкриває подробиці природних процесів учений.

Перекритий Північно-Кримський канал, зменшення опадів, діяльність людини і масове буріння свердловин - головні причини зникнення кримських озер, впевнені експерти.