Документальний фільм "Аеророзвідка. Технологічна Січ": "Ми не хочемо, щоб гинули наші солдати. Хай гинуть роботи". ВІДЕО

Документальний фільм режисера Романа Островського "Аеророзвідка. Технологічна Січ" про становлення і роботу фронтової аеророзвідки з'явився в соціальних мережах.

Як інформує Цензор.НЕТ, у фільмі розповідають про те, як мрії одного із засновників та ідеологів "Аеророзвідки" Володимира Кочеткова втілюються в життя. Аеророзвідка-Технологічна Січ - саме так називають себе аеророзвідники.

У фільмі розповідають не лише про досягнення комманди, міжнародне співробітництво і перемоги, а й про проблеми. Умови роботи розвідників змінилися, і деякі з них ідуть зі Збройних сил.

"Люди почали йти з армії. Деякі з них провели в армії по 2-3-5 років, і дуже шкода втрачати цей ресурс. Зараз одна людина з дуже великим досвідом таксує в Києві. Досвід за його плечима - це щось неймовірне - понад тисячу польотів. Ще одна людина поїхала до Польщі на заробітки", - розповідає пілот і голова ГО" Аеророзвідка "Артем Молчанов.

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