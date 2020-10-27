Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента. ВІДЕО

Погано чи дуже погано? Яке майбутнє чекає на Володимира Зеленського і "слуг народу" після епічного провалу на місцевих виборах? Богдан Буткевич дотепно розкладає по поличках наслідки недільного голосування для президента, українських олігархів та нас із вами.

Оточення Зеленського буквально за кілька місяців провалило все, що тільки можна було провалити. Причому масштаби катастрофи настільки великі, що "робити хоч щось" президента вже закликає Олександр Дубинський!

Тепла ванна Єрмака і решти найближчого оточення відірвали президента від реальності. А в цій реальності в нього є програні вибори (якщо не сказати гірше), зруйнований міф про "найвидатнішого лідера сучасності", слабо контрольований парламент і слабкі керівники силових органів (до речі, не такі вже й лояльні до самого Зеленського)... А ще є величезна діра в бюджеті та зіпсовані відносини із західними донорами. Має поганий вигляд, чи не так?

Отже, розбираємо, як президент Зеленський у турборежимі наближається до своєї політичної смерті. Чи наважиться він змінити токсичне оточення, яке все сильніше тягне його на дно?

І яким із результатів місцевих виборів можна трохи порадіти? (Спойлер - ідеться про Коломойського).

А як вам вибори та їх результати? Залишайте враження в коментарях, а потім - ставте лайк і підписуйтесь на оновлення "Без цензури"!

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