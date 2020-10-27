У Чорноморську ДВК "загубила" пакет із бюлетенями на підтримку однієї з партій: на дільниці проведуть повторний підрахунок, - "Опора". ВIДЕО

У м.Чорноморськ (Одеська область) дільнична виборча комісія виявила відсутність пакета з бюлетенями на підтримку політичної партії мера Одеси Геннадія Труханова "Довіряй справам".

Про це повідомляє громадянська мережа "Опора", передає Цензор.НЕТ.

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"Пізно ввечері 26 жовтня члени дільничної виборчої комісії №ДВК 511026 (м.Чорноморськ Одеської області) під час здачі виборчої документації в міську територіальну виборчу комісію виявили відсутність пакета з бюлетенями на підтримку політичної партії "Довіряй справам", - сказано в повідомленні.

В "Опорі" розповіли, що, члени ДВК не змогли пояснити, де є пакет з бюлетенями, зазначивши, що на виборчій дільниці його теж немає.

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"Після цього представник політичної партії "Довіряй справам" у Чорноморській міській ТВК викликала на місце поліцію", - сказано в повідомленні.

Водночас пізніше територіальна виборча комісія, порадившись, розглянула уточнення про те, що ці бюлетені помилково упакували разом із бюлетенями за іншу партію. Після цього ТВК ухвалила рішення залишити документацію на повторний підрахунок усіх бюлетенів. Представник "Довіряй справам" написав відповідну заяву в поліцію.

Згідно з ч.2 ст.158-1 Кримінального кодексу України, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.