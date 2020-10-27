У Миколаєві протестують проти посилення карантину через потрапляння в "червону" зону: "Нам треба годувати дітей". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Миколаєві працівники культури, розважальних закладів та сфери харчування вийшли на мітинг проти заборони працювати через віднесення обласного центру до "червоної" карантинної зони.
В акції, яку підтримали також представники сфери торгівлі та спортивних клубів, взяли участь понад пів тисячі людей, повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не проти карантину, ми не проти влади. Ми проти подвійних стандартів, комусь можна працювати в "червоній" зоні, а комусь - ні. Ми за те, щоб ми працювали так само, як всі люди. Ми маємо на це право. У всіх є сім'ї, діти, як нам жити?" - сказав один із учасників акції Володимир Алексєєв.
На його думку, в тому, що кількість захворювань на коронавірусну хворобу в Миколаєві зростає, винні також і перевізники, які набивають під зав'язку транспортні засоби, а також ринки і магазини, де мало хто контролює карантинні вимоги.