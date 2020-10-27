Азербайджан заявив, що ліквідував міністра оборони Нагірного Карабаху Арутюняна. Вірмени заперечують. ВIДЕО БЕЗПІЛОТНИКА
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Maiden tower.
У повідомленні зазначається: "Азербайджанська сторона поширила кадри ймовірної ліквідації "міністра оборони НКР" Джалала Арутюняна.
Вірменська сторона раніше вранці заявила, що Арутюняна поранено, тому його вирішили зняти з посади "міноборони". Ми вже писали, що якщо поранення легке, то зняття з посади, як мінімум, дивне. Отже він або в тяжкому стані, або справді загинув".
Зі свого боку вірменська сторона заперечує цю інформацію: "Відео, яке поширює азербайджанська сторона, видаючи його за момент поранення Джалала Арутюняна, не має нічого спільного з обставинами, за яких командувач Армії оборони Карабаху дійсно був поранений. Про це агентству "Арменпресс" повідомив прессекретар президента Нагірного Карабаху Ваграм Погосян".