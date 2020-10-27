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Азербайджан заявив, що ліквідував міністра оборони Нагірного Карабаху Арутюняна. Вірмени заперечують. ВIДЕО БЕЗПІЛОТНИКА

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Азербайджанська сторона заявила про те, що за допомогою безпілотників ліквідувала міністра оборони Нагірного Карабаху Джалала Арутюняна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Maiden tower.

У повідомленні зазначається: "Азербайджанська сторона поширила кадри ймовірної ліквідації "міністра оборони НКР" Джалала Арутюняна.

Вірменська сторона раніше вранці заявила, що Арутюняна поранено, тому його вирішили зняти з посади "міноборони". Ми вже писали, що якщо поранення легке, то зняття з посади, як мінімум, дивне. Отже він або в тяжкому стані, або справді загинув".

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Зі свого боку вірменська сторона заперечує цю інформацію: "Відео, яке поширює азербайджанська сторона, видаючи його за момент поранення Джалала Арутюняна, не має нічого спільного з обставинами, за яких командувач Армії оборони Карабаху дійсно був поранений. Про це агентству "Арменпресс" повідомив прессекретар президента Нагірного Карабаху Ваграм Погосян".

Топ коментарі

  • mrSmith
    На одно петушилино/захерченко в мире стало меньше.
  • ALEX SUROVV
    Красавцы. Попасть в машину двигавшуюся на большой скорости ето высший клас Азербайджан заявил, что ликвидировал министра обороны Нагорного Карабаха Арутюняна - Цензор.НЕТ 4067
  • Maxim Ak-Murza
    Давайте называть вещи своими именами. Нет никакого "мо нкр". Есть главари террористического вооруженного соединения.
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