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У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори. ВIДЕО

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У Новій Зеландії перед виборами випустили серію рекламних роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у хід голосування.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Максим Саваневський, інформує Цензор.НЕТ.

Реклама, що закликає громадян Нової Зеландії, які проживають за межами країни, проголосувати на виборах. Головний герой роликів - росіянин Віктор, розповідає про те, як він буде втручатись (meddle та interference) у хід виборів у НЗ.

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"Тонко. Тішусь, що навіть у Новій Зеландії Росія сприймається як загроза", - написав Саваневський.

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У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори 01

Топ коментарі

  • Real Trent
    Не пугают,а предупреждают.
  • Igr 44
    слишком презентабельно касаб выглядит. у него даже жилюги пятой модели есть и дневние лэптопы. В реале же средний московит это недомерок с засцаными штанами и в фуфайке на голое тело. естественно под бояркой.
  • Welt Schmerz
    Я делать нет рассматривать этот необходимо чтобы выразить меня в языку кора ботинок, придерживаться к некоторого туда управляет учебник грамматики.

    (Я не вважаю за потрібне висловлюватися мовою лаптів, дотримуючись якихось там правил граматики).
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