У Новій Зеландії випустили серію роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у місцеві вибори. ВIДЕО
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У Новій Зеландії перед виборами випустили серію рекламних роликів, в яких лякають громадян втручанням Росії у хід голосування.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Максим Саваневський, інформує Цензор.НЕТ.
Реклама, що закликає громадян Нової Зеландії, які проживають за межами країни, проголосувати на виборах. Головний герой роликів - росіянин Віктор, розповідає про те, як він буде втручатись (meddle та interference) у хід виборів у НЗ.
"Тонко. Тішусь, що навіть у Новій Зеландії Росія сприймається як загроза", - написав Саваневський.