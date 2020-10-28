"Пошліть подалі тих, хто не вірить у коронавірус і вважає його легким грипом. Тримайте за мене кулаки", - словацький блогер Кметьо за 6 годин до смерті від COVID-19. ВIДЕО

Словацький блогер Йозеф Кметьо за шість годин до смерті від COVID-19 записав відеозвернення, в якому закликав усіх чітко дотримуватися карантинних обмежень і ігнорувати тих, хто не вірить у коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кметьо записав звернення перед госпіталізацією. Він каже, що йому дуже важко дихати і сили залишають його.

"Ніколи не потрапляйте під вплив людей, які не вірять у коронавірус і їм подібним. Живим прикладом того, що таке COVID-19, є я. Сьогодні швидка має відвезти мене в лікарню тому, що моє дихання жахливо сильно, дуже сильно погіршилося. Стан мій вкрай серйозний, що вимагає "швидкої допомоги", яка відвезе мене в інфекційне відділення. Я був би дуже радий, якби ви нарешті, тих людей, які не вірять і вважають, що коронавірус - це якийсь легкий грип, послали подалі. .. Я не був людиною, яка недооцінювала коронавірус і його наслідки. Побажайте мені удачі і побільше сил", - сказав 47-річний Кметьо в зверненні.

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