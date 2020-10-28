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"Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою. ВIДЕО

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У Слов'янську пасажири маршрутки вигнали з салону жінку, яка розмовляла українською мовою. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пасажири маршрутки називають її "громадською діячкою" і вимагають "балакать по-славянски". Автор відео стверджує, що конфлікт почався через зауваження про неправильне носіння захисної маски одному з чоловіків.

Також дивіться: "На какий мови щас ты общаешься? Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее" - вчителька в Одесі обурилася через українську мову учениці. АУДIО

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    На історичну батьківщину виселити їх всіх. За Урал, чи звідки там вони понаїхали у 30тих роках минулого століття.
  • Дмитрий Чуб
    "Приехали сюда к нашему востоку!..", это говорят кацапы, которых туда понавазили в пустые украинские хаты после голодомора, ссылок и смертного массового приговора при форсаже р .Днепр во ІІ Мировую..
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    Ни че их не научило.как с ними жииь с этими демонами
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