"Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою. ВIДЕО

У Слов'янську пасажири маршрутки вигнали з салону жінку, яка розмовляла українською мовою. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пасажири маршрутки називають її "громадською діячкою" і вимагають "балакать по-славянски". Автор відео стверджує, що конфлікт почався через зауваження про неправильне носіння захисної маски одному з чоловіків.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також дивіться: "На какий мови щас ты общаешься? Ану-ка, встань! Поднялась, говорю! Как ты отвечаешь мне?! Ты посмотри на нее" - вчителька в Одесі обурилася через українську мову учениці. АУДIО