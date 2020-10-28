"Приехали сюда к нашему востоку! Жизни от вас нет! Вышла отсюда нах#й!" - у Слов'янську жінку вигнали з маршрутки за розмову українською мовою. ВIДЕО
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У Слов'янську пасажири маршрутки вигнали з салону жінку, яка розмовляла українською мовою. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пасажири маршрутки називають її "громадською діячкою" і вимагають "балакать по-славянски". Автор відео стверджує, що конфлікт почався через зауваження про неправильне носіння захисної маски одному з чоловіків.