"Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновський пропонує повісити Тіхановську в центрі Мінська. ВIДЕО
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Російський політик Володимир Жириновський запропонував повісити лідерку білоруської опозиції Світлану Тіхановську в центрі Мінська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Жириновський назвав діяльність Тіхановської злочином і назвав її відьмою.
"Що потрібно зробити, якщо влада ще є в Білорусі? А вона є. Потрібно спецпризначенців направити до Вільнюса, викрасти її з готелю, привезти до Мінська, трибунал і повісити в центрі Мінська, щоб всі бачили ... Вся країна і ця стервозна молодиця! Подивіться на це бридке обличчя! Це - відьма! Це - чудовисько! .. Шляється по всій Європі!" - сказав Жириновський.