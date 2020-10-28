"Стервозная бабенка, чудовище! Посмотрите на это мерзкое лицо! Это - ведьма!", - Жириновський пропонує повісити Тіхановську в центрі Мінська. ВIДЕО

Російський політик Володимир Жириновський запропонував повісити лідерку білоруської опозиції Світлану Тіхановську в центрі Мінська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Жириновський назвав діяльність Тіхановської злочином і назвав її відьмою.

"Що потрібно зробити, якщо влада ще є в Білорусі? А вона є. Потрібно спецпризначенців направити до Вільнюса, викрасти її з готелю, привезти до Мінська, трибунал і повісити в центрі Мінська, щоб всі бачили ... Вся країна і ця стервозна молодиця! Подивіться на це бридке обличчя! Це - відьма! Це - чудовисько! .. Шляється по всій Європі!" - сказав Жириновський.

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