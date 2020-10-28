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Кличко втратив нюх, але бадьорий і температура в нормі - мер Києва розповів про те, як переносить COVID-19. ВIДЕО

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Мер Києва Віталій Кличко розповів, що почувається бадьоро і працює з дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус.

"Почуваюся непогано. Тримаюсь бадьоро. Весь час на телефоні. На зв'язку з міськими службами, контролюю ситуацію, - сказав мер. - Повторний тест, я зробив в понеділок, який теж, на жаль, виявився позитивним. Єдиний із симптомів - що не відчуваю зараз запахів. Температура вже в нормі. П'ю вітаміни. Все нормально", - сказав Кличко.

Про те, що Кличко захворів на COVID-19, стало відомо 24 жовтня. Він не голосував на місцевих виборах.

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Топ коментарі

  • Cat Lark
    То он потерял обоняние, а НЮХ Виталик никогда не потеряет.
  • Вольф Ларсен
    Когда потерян нюх. Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 7558
    (У людей не нюх, а обоняние) Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 9133
    Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 9787
  • Серый Вовк
    Если говорить по чесноку то в Украине ВСЯ власть давно НЮХ ПОТЕРЯЛА !!!! Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19 - Цензор.НЕТ 2321
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