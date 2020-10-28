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"Я ще повернуся", - Ляшко, який програв довибори до ВР по 208 округу, звинувачує владу у фальсифікаціях і підкупі. ВIДЕО

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Глава Радикальної партії Олег Ляшко програв вибори в окрузі №208 на Чернігівщині та заявив про підкуп і фальсифікації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Ляшко заявив у спеціальному відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі.

"Центральна виборча комісія повідомляє про те, що вибори в 208 окрузі виграв мій конкурент кандидат від влади Анатолій Гунько. Але я думаю, навряд чи в Україні знайдеться хоч одна свідома людина, яка може повірити в те, що на моїй рідній Чернігівщині переміг у Ляшка Гунько, якого ніхто знати не знав. Перемогу здобув я, здобула моя команда. Але ми не змогли подолати підкуп і фальсифікації", - сказав Ляшко.

За даними ЦВК, в одномандатному виборчому окрузі №208 в Чернігівській області на довиборах до Верховної Ради переміг кандидат від партії "Слуги народу" Анатолій Гунько з результатом 34,1% голосів виборців, на другому місці Олег Ляшко - його підтримали 31,78% виборців.

Ляшко стверджує, що за всіма соцдослідженнями, він впевнено перемагав з розривом понад 10 відсотків.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    ну.. после такого, теперь Ляшко должен жениться на своем конкуренте..
  • Оксана Евтухова
    "Я еще вернусь", - Ляшко, проигравший довыборы в ВР по 208 округу, обвиняет власть в фальсификациях и подкупе - Цензор.НЕТ 5384
  • 133133
    Зелень по популизму в разы переплюнула и бабушку украинского популизма, и её отпрысков )))

    Теперь и Юле и Ляшку одна дорога - на пенсион.
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