Проєкт "Без цензури": Вони нищать Україну. Як Медведчук і Коломойський банкротять ЗЕ і нас. ВIДЕО

Стерв'ятники чи Україна? Володимир Зеленський став на крок ближче до Майдану проти самого себе. І тепер мусить обрати - із ким йому по дорозі: із посіпаками Путіна чи батьківщиною.

У свіжому випуску "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою аналізує наслідки виборів і те, чого нам усім варто боятися після того, як Медведчук і Коломойський ніде не отримали перемоги на місцевих виборах.

Після цього Медведчук і Коломойський пішли в наступ. І для цього вирішили скористатися послугами Конституційного Суду, аби вкотре посварити Зеленського із західними партнерами. В реальному житті, на відміну від серіалу, в дупу послати їх не вийде. А якщо і вийде - то це матиме вкрай сумні наслідки.

Так от, Конституційний суд ухвалив рішення, яке де-факто перекреслює антикорупційну реформу, бо воно означає:

- скасування електронного декларування;

- скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя;

- скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Що це означатиме для відносин України із західними партнерами? (спойлер - аж геть нічого хорошого). Чи може щось виправити Зеленський? Як Коломойський і далі намагатиметься підірвати і без того не монолітну фракцію "Слуг народу"? Та чого іще в цій ситуації не вистачає Віктору Медведчуку для повного щастя?

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Нагадуємо, 27 жовтня Конституційний суд України виніс рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.