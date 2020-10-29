"Катастрофа Зеленського: на Україну чекають дострокові вибори", - Романенко. ВIДЕО

Результати місцевих виборів катастрофічні для партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив співзасновник Українського інституту майбутнього і шеф-редактор порталу "Хвиля" Юрій Романенко.

"Результати партії Зеленського катастрофічні. Катастрофічні в тому плані, що вона втратила всі ті базові переваги, яка мала ще рік тому. Ключова перевага - це те, що вона була вперше за довгі роки інтегральною партією - партією, яка "зшивала" всю Україну. Ми пам'ятаємо, що і Зеленський, і його партія в липні 2019 року набрали по всій Україні - і на заході, і в центрі, і на сході, дуже багато голосів. І ось цей регіоналізм, який викликав побоювання з приводу сепаратизму в Україні, її розвалу, він в ті хвилини, здавалося, канув у Лету. Але недовго музика грала, і на цих виборах партія Зеленського втратила свої позиції гегемонів у політичній системі. Втратила центр, який був критично важливий тому, що саме потужні позиції в центрі дозволяли Зеленському виступати як лідеру політичної системи України. І ось пісенька ця вся закінчилася ... Це кінець міфу "95-го кварталу", і кінець міфу Зеленського ... Що ж з цього випливає? Випливає те, що в наступному році будуть дострокові вибори до Верховної Ради або навіть Президента? Так. Цілком. Я впевнений, що достроковість - це базовий сценарій з однієї причини - оскільки Ахметову і Коломойському дуже складно між собою домовитися ... Ахметов навесні взяв хороший реванш, коли поставив Шмигаля прем'єр-міністром і зумів дуже зручно влаштуватися в поточній системі. Він взагалі в будь-якій системі влаштовується зручно тому, що будь-який президент йде туди, де сухо і комфортно, а це Рінат Леонідович. Саме тому і Зеленський повторив долю попередників - там сухо і комфортно, там дають гроші, там закривають потреби для фінансування політичної партії ... Тому Ахметов дуже добре вписався в систему, а Коломойський почувається скривдженим і спробує взяти реванш. Цей реванш буде вже найближчими тижнями, оскільки Коломойський хоче змінити уряд. Його логіка така - рік покермував Ахметов, тепер рік покермую я і якось підхарчуюсь", - сказав Романенко.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також читайте: Монобільшість ховають щотижня, а вона якось воскресає, - "слуга народу" Корнієнко впевнений, що підстав для дострокових виборів у Раду немає