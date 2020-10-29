Лукашенко змінив главу МВС Білорусі. ВIДЕО
Про це повідомляє білоруське державне інформагентство "Белта", інформує Цензор.НЕТ.
Лукашенко звільнив міністра внутрішніх справ країни Юрія Караєва і призначив його помічником глави держави - інспектором по Гродненській області. Новим главою МВС Білорусі призначено Івана Кубракова. До призначення він працював начальником ГУВС Мінміськвиконкому.
Також відправлено у відставку держсекретаря Ради безпеки Білорусі Валерія Вакульчика і заступника глави МВС Білорусі Олександра Барсукова.
Вакульчика призначено помічником президента Білорусі - інспектором по Брестській області. А Барсукова призначено на відповідну посаду по Мінську.
Лукашенко пов'язав кадрові перестановки "передусім із тими подіями, які відбулися". "Вони ще не закінчилися, ми ще не знаємо, у що це може вилитися", - сказав він.
Новопризначений міністр внутрішніх справ Білорусі Іван Кубраков вважає своїми першочерговими завданнями гарантувати безпеку в Мінську і зміцнити кадровий потенціал МВС. Він додав, що зосередиться на "гарантуванні безпеки в Мінську".