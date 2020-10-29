Парасюк - Зеленському: "Якщо ви тупите і забили на нашу країну, цим займеться суспільство". ВIДЕО
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Колишній народний депутат України Володимир Парасюк заявив, що якщо президент Володимир Зеленський не захищає закони і Конституцію України, то цим має зайнятися народ.
Про це він сказав у зверненні на фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Парасюк зокрема зазначив, що історія з рішенням КС щодо НАЗК "погано закінчиться" для Зеленського, але у нього ще "є шанс щось змінити".
Екснардеп також повідомив, що збирається завтра на акцію під КС, щоб "показати суддям, де їхнє місце", а також закликав українців приєднається до участі в ній.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.