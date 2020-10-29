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П'яний водій збив двох підлітків на пішохідному переході у Кривому Розі. ВIДЕО

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У Кривому Розі нетверезий водій збив двох підлітків на пішохідному переході.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Сьогодні у Кривому Розі двоє підлітків переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Водій тролейбуса зупинився, щоб їх пропустити, а от водій Nissan Tiida, який рухався сусідньою смугою - ні. Він на швидкості збив обох.

Хлопців із серйозними травмами госпіталізували до лікарні. Один із них - син нашої патрульної", - написав Білошицький.

Зазначається, що у винуватця ДТП поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння.

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Топ коментарі

  • Юрий Петров 33876dd3
    Нерегулируемый пешеходный переход на четырех полосной дороге какая то дичь. Какие идиоты проектируют эти дороги
  • denis dmitrienko
    Пешеходы выходя на переход - думают что они в танке...детей жаль, но что дети что водитель нарушили правила, у водителя степень тяжести больше - но он цел и невредим, а дети могут остаться инвалидами...так что люди смотрите по сторонам...100% гарантии безопасности нет ни у кого!
  • УКРОП UA
    Водитель виноват, но пешеходы мля, по сторонам не смотрят, как "кегли" в боулинге, а вдруг например неисправность, тормоза отказали, пешеходам надо всегда быть внимательными и с опаской переходить дорогу, а не на расслабоне.....
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