Сім'я голови внутрішньої безпеки СБУ Наумова придбала квартиру в елітному ЖК в 4 рази дешевше ринкової вартості, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Родина начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова придбала 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва в чотири рази дешевше від ринкових цін.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Журналісти виявили, що ця квартира, а також маєток під Києвом, оформлені на його матір, але користується ними сам високопосадовець СБУ. При цьому, підкреслюється у розслідуванні, інформація про керівника Управління внутрішньої безпеки та його статки, згідно з офіційною відповіддю спецслужби, належить до категорії "з обмеженим доступом". Водночас юристи підтверджують, що купівлю квартири у кілька разів дешевше від ринкової вартості можна розцінювати як неправомірне отримання подарунку у розумінні закону "Про запобігання корупції".

Від власних джерел у Міністерстві юстиції "Схеми" отримали копію договору про передачу матері Андрія Наумова Ірині влітку 2019 року майнових прав на 3-кімнатну квартиру площею більше ніж 100 квадратних метрів у житловому комплексі Alter Ego у Печерському районі Києва. Вона придбала ці права за 1 191 300 гривень. Водночас, підкреслюють журналісти, апартаменти такою площею згідно з цінами від забудовника у 2019–2020 роках у цьому ЖК коштують від майже 4,5 млн до 5,5 млн грн.

"Тобто Ірині Наумовій житло в Alter Ego обійшлось щонайменше в 4 рази дешевше. Чи могла вона самостійно придбати коштовне майно? Відповідно до реєстру юридичних осіб, свого бізнесу вона вже більше ніж 10 років як не має, з соцмереж видно, що жінка займається майструванням ляльок", – сказано у розслідуванні.

"Схеми" зафіксували, що Андрій Наумов користується цією квартирою. Знімальна група кілька разів помічала Mercedes із номерами прикриття, який заїжджав і виїжджав з підземного паркінгу ЖК. В один із днів, 9 жовтня, знімальній групі вдалось зафіксувати його пасажира – ним виявився сам Андрій Наумов.

Майнові права на квартиру мати високопосадовця СБУ купила у бізнесмена Костянтина Ученика, який придбав їх у забудовника на етапі інвестування у 2016 році за суму майже в 1 мільйон 190 тисяч гривень. І теж, схоже, за заниженою вартістю, зазначають журналісти. Цей будинок був зведений на землях, які перебували у власності Генпрокуратури. На момент купівлі Костянтином Учеником квартири в цьому ЖК за заниженою вартістю сам Наумов був одним із керівників управління матеріально-технічного забезпечення ГПУ.

"Якщо орієнтуватись на ціни 2016 року, коли він здійснив купівлю, то апартаменти схожого метражу мали би обійтись йому у суму більше від 3 мільйонів гривень. Тобто, незважаючи на зростання цін на житло і беручи до уваги лише зміну курсу валют, на перепродажу майнових прав за 3 роки він не тільки не заробив, а навіть втратив більше від 3 тисяч доларів", – підрахували журналісти.

Згідно з даними реєстру юросіб, Костянтин Ученик – бізнесмен, раніше очолював із десяток будівельних фірм. Дві з них пов’язані із колишнім очільником СБУ, а нині бізнесменом Валерієм Хорошковським. Одна з них – ТОВ "Маяк-Вестдом", яку Ученик очолює і досі, – регулярний фігурант розслідувань правоохоронців – зокрема, податківців та поліції.

Юристи підкреслюють: на момент купівлі квартири посада, яку обіймав Наумов, – керівника державного підприємства у Чорнобильській зоні відчуження, – підпадала під дію антикорупційного законодавства і належала до посад з високим корупційним ризиком.

Як виявили журналісти, Наумов користується ще одним родинним майном – будинком у селищі Гребінки Київської області. Біля нього "Схеми" фіксували той самий мерседес, який заїжджав та виїжджав з паркінгу ЖК на Печерську. А біля автомобіля – особу, за статурою схожою на Андрія Наумова.

На його матір у Гребінках оформлені три земельні ділянки на березі річки Протока загальною площею півтора гектара. На них, згідно з даними з реєстру, зведений один будинок, водночас зйомка з повітря виявила, що на території – два будинки.

Тут, у Гребінках, ймовірно, мешкає цивільна дружина високопосадовця СБУ Анна Ревенко, яка публікує звідси пости у соцмережах. Також протягом 2014–2016 років вона працювала у компанії "Маяк-Вестдом" бізнесмена Ученика, який за заниженою вартістю продав квартиру матері Наумова.

У 2019 Ревенко придбала одразу дві машини – вантажний Volkswagen Crafter та позашляховик Toyota Rav4 2018 року випуску. Їхня сумарна вартість, відповідно до цін з оголошень про продаж подібних авто, коливається від майже 1,2 млн до 1,34 млн гривень.

Згідно з даними джерел "Схем" у податковій, загалом, починаючи з 2011 року, Анна Ревенко заробила трохи більше ніж 400 тисяч гривень – разом зі стипендіями та соцвиплатами. Тобто, виходить, офіційних доходів Ревенко вистачило би лише на оплату третини від сукупної вартості придбаних автомобілів, сказано у розслідуванні.

Управління внутрішньої безпеки СБУ, яке очолює Наумов, з-поміж інших функцій має виявляти правопорушення самих співробітників спецслужби. Це один із найзакритіших підрозділів. Положення про нього засекречене, а у відповідь на прохання "Схем" ознайомитись із трудовою біографією та відзнаками його керівника в СБУ зазначили, що така інформація належить до категорії "з обмеженим доступом".

Лише нещодавно, 14 жовтня, інформація про те, хто обіймає посаду керівника управління внутрішньої безпеки СБУ, стала публічною : Володимир Зеленський своїм указом присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала.

Згідно з останньою декларацією за 2019 рік – до початку роботи в СБУ, – Наумов не має власної нерухомості, орендує службове житло і зберігає заощадження готівкою та у банку. Робота на зазначеній посаді в СБУ дозволила Наумову не показувати декларацію.