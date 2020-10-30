"Міліція - наші друзі, СБУ - наші друзі, не друзі - це НАБУ. Х#й ми ВККС здамося!" - таємні записи з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Вовка. ВIДЕО

Журналісти проєкту "Слідство.Інфо" отримали доступ до таємних записів з кабінету глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загальний обсяг аудіозаписів - понад 2000 годин. Частина аудіозаписів опублікована "Слідство.Інфо" в документальному фільмі "Нарадча кімната".

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Прослуховування було встановлено детективами НАБУ перед останніми президентськими виборами. На записах ідентифіковані голоси самого Вовка, його заступника Євгена Аблова і судді Окружного адмінсуду Ігоря Погрібніченка. Крім того, на записах є нині перший заступник Генпрокурора Роман Говда. Прокурору Вовк допоміг позбутися "засранця" Олександра Авдєєнка - колишнього підлеглого Говди, який вирішив поновитися на роботі через ОАСК.

"Він не виграє. Все нормально ...", - заспокоює прокурора Вовк.

На записах є розмова Вовка з якимось Сергієм Івановичем, в якій, на думку журналістів проєкту, йдеться про прохання Вовка включити в число впливових людей у ​​Вищій кваліфікаційній комісії суддів своїх людей. За версією журналістів, йдеться про колишнього заступника міністра внутрішніх справ України - керівника апарату Сергія Чеботаря, який був фігурантом справи "рюкзаків Авакова". Прохання Вовка була виконане. Нагадаємо, що одне з ключових рішень у справі "рюкзаків Авакова" було винесене саме в Окружному адмінсуді Києва. Ухвалював це рішення заступник голови ОАСК Аблов.

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