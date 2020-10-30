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Брифінг голови Конституційного Суду Тупицького. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

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Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький вийшов на брифінг, на якому пояснює наявність у нього майна в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Владимир Назаренко 5a9cf197
    на гиляку
  • Рома Маестро
    Керенский 14 февраля 1917 года в своей речи в Думе заявил: «… Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в оружие издевательства над народом? С нарушителями закона есть только один путь борьбы - физического их устранения».
  • Goldman Sachs
    Говна кусок
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