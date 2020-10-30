Я не піду на допит у ДБР, - глава КС. ВIДЕО

Глава Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький заявив, що не з'явиться на допит в Державне бюро розслідувань за отриманою в п'ятницю вранці повісткою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Я прошу вас не дивуватися, що я не з'явлюся на допит. Я поясню чому. Фактично, мені опубліковано підозру. Який же я тоді свідок. У підозрюваного одні права (процесуальні. - Ред.), у свідка - інші", - заявив він.

Глава КС зазначив, що напередодні ввечері його розшукували двоє слідчих ДБР.

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"Вчора ввечері, об 11 годині ночі, мене шукають двоє слідчих для вручення повістки як свідку. Коли сьогодні в суд надійшла офіційна повістка електронною поштою. Навіщо об 11 годині ночі шукати голову суду, заходити в будинок, де є консьєрж, випитувати, як глава суду приїжджає - з охороною чи ні, якими під'їздами користується, в який час це відбувається. Це двоє слідчих Державного бюро розслідувань. як тільки вони якимось чином дізнаються телефон моєї дружини і скидають цю повістку на WhatsApp їй, в ефірі відразу йде коментар, чому викликають, на офіційному вебсайті ДБР, чому викликають главу КС. Для перевірки до причетності до злочинів, які перевіряються в системі господарських судів, де я раніше працював. Це про автоматичний розподіл та інший", - розповів він.

Тупицький уточнив, що справа, про яку йдеться, зачіпає події 2013-2014 років, про які він вже двічі був допитаний.

"Мене допитував відділ Горбатюка. Ви розумієте, що це відділ, який не підкорявся навіть генеральному прокурору Луценку. І якби там була підозра, я б там уже був з підозрою. Рябошапка перевіряв це питання, щодо провокації певних осіб. Не була вручена підозра", - заявив він.

"Тому діє процесуальний закон - є підстави, є процесуальне керівництво генеральної прокуратури, тоді, будь ласка, - допити, захист і так далі", - резюмував Тупицький.

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Раніше стало відомо, що слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.