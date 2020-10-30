Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на CNN Türk.
Епіцентр землетрусу був у районі міста Сеферліхісар провінції Ізмір. Поштовхи відчувався в різних провінціях на заході країни і в Стамбулі.
Землетрус спричинив хвилю цунамі. Човни в Ізмірі відносить у море, частину вулиць міста затопило.
Судячи з опублікованих у соцмережах відео з місця подій, унаслідок підземних поштовхів є великі руйнування.
Повідомлень про постраждалих поки не надходило.
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Землетрус охопив також грецькі острови в Східному Середземномор'ї. одна людина зазнала поранень на острові Самос. Землетрус стався приблизно за 20 кілометрів від острова. Зазначають, що обвалилася частина церкви Богоматері в Карловасі, кілька будівель зазнали руйнувань.