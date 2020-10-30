Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поруч із турецьким Ізміром, популярним у тому числі серед українських туристів, стався землетрус магнітудою 6,9 балів за шкалою Ріхтера. У місті зруйновані будівлі, море затопило частину вулиць.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на CNN Türk.

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Епіцентр землетрусу був у районі міста Сеферліхісар провінції Ізмір. Поштовхи відчувався в різних провінціях на заході країни і в Стамбулі.

Землетрус спричинив хвилю цунамі. Човни в Ізмірі відносить у море, частину вулиць міста затопило.

Судячи з опублікованих у соцмережах відео з місця подій, унаслідок підземних поштовхів є великі руйнування.

Повідомлень про постраждалих поки не надходило.

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Землетрус охопив також грецькі острови в Східному Середземномор'ї. одна людина зазнала поранень на острові Самос. Землетрус стався приблизно за 20 кілометрів від острова. Зазначають, що обвалилася частина церкви Богоматері в Карловасі, кілька будівель зазнали руйнувань.





















