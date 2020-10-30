Новини Відео

Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 08068
Поруч із турецьким Ізміром, популярним у тому числі серед українських туристів, стався землетрус магнітудою 6,9 балів за шкалою Ріхтера. У місті зруйновані будівлі, море затопило частину вулиць.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на CNN Türk.

Епіцентр землетрусу був у районі міста Сеферліхісар провінції Ізмір. Поштовхи відчувався в різних провінціях на заході країни і в Стамбулі.

Землетрус спричинив хвилю цунамі. Човни в Ізмірі відносить у море, частину вулиць міста затопило.

Судячи з опублікованих у соцмережах відео з місця подій, унаслідок підземних поштовхів є великі руйнування.

Повідомлень про постраждалих поки не надходило.

Також на Цензор.НЕТ: Туреччина виявила зацікавлення у добудові Ан-225 "Мрія", - Уруський

Землетрус охопив також грецькі острови в Східному Середземномор'ї. одна людина зазнала поранень на острові Самос. Землетрус стався приблизно за 20 кілометрів від острова. Зазначають, що обвалилася частина церкви Богоматері в Карловасі, кілька будівель зазнали руйнувань.

Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 01
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 02
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 03
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 04
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 05
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 06
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 07
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 08
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 09
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 10
Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі 11

Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Лучше бы крымский мост снесло ... Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами - Цензор.НЕТ 9599
  • Senator S 01a656ec
    Соболезнования жителям Турции... Сильное землетрясение в Турции и Греции: в Измире разрушены дома, по городу ударило цунами - Цензор.НЕТ 3088
  • Гыг с Вами
    а сюда нет...

    Сильний землетрус у Туреччині та Греції: в Ізмірі зруйновані будинки, по місту вдарило цунамі - Цензор.НЕТ 1122
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини