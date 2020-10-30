"Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності і в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де таранив не менше 4 авто, і зупинився", - сказано в повідомленні.
Внаслідок ДТП двоє осіб загинуло, ще троє зазнали травм.
На місці працюють патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група.
"Встановлюються всі обставини, попередньо - водій тверезий", - зазначили в поліції.
За даними джерел Цензор.НЕТ, за кермом автомобіля був Юрій Назаренко - колишній член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
На опублікованих у мережі відео чути, як люди, що зібралися на Майдані, пропонують лінчувати водія.
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