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"Яка трубочка, його треба вбивати нах#й!" - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

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Чоловік на позашляховику вилетів з проїжджої частини на Майдан, збив людей, зніс сітілайт і врізався в автомобілі, які стояли в заторі на проїжджій частині. Рух Хрещатиком перекрито. Увага! Ненормативна лексика! Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні і вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності і в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де таранив не менше 4 авто, і зупинився", - сказано в повідомленні.

Внаслідок ДТП двоє осіб загинуло, ще троє зазнали травм.

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На місці працюють патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група.

"Встановлюються всі обставини, попередньо - водій тверезий", - зазначили в поліції.

За даними джерел Цензор.НЕТ, за кермом автомобіля був Юрій Назаренко - колишній член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

На опублікованих у мережі відео чути, як люди, що зібралися на Майдані, пропонують лінчувати водія.

УВАГА! ВІДЕО 18+, нецензурна лексика!

Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 01
Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 02
Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 03
Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 04
Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 05
Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 06
Яка трубочка, його треба вбивати нах#й! - водій убив двох пішоходів і поранив ще трьох на Майдані Незалежності (оновлено) 07

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Топ коментарі

  • Гаюлий Серега
    Не линчевали? Ждите второй и третьей серии...
    Страна баранов!
  • Олег Войтенко
    Можно почти сто 100%-й гарантией утверждать что никакого уголовного наказания ему за это убийство не будет, пойдет все по накатанной - сначала выяснится, что у него был "припадок" и он временно потерял сознание, потом начнут покупать родственников жертв, рассказывая что их уже не вернуть, а жить то как-то дальше нужно и деньги лишними не будут, не получится так купят следователя, прокурора или судью, которые развалят это дело и получит этот урод пару лет условно и штраф. Ну а мы терпилы еще раз проскулим в интернете про суд Линча и вешать всех на столбах, но на этом все и закончится.
  • Fobos
    трагічні реалії розвиненого неофеодалізму..
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