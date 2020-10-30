Вибори на Васильківщині: кандидати від СН представили суду як докази фальсифікацій сюжет "1+1". ВІДЕО

Кандидати від партії "Слуга народу" на виборах до Васильківської ОТГ Андрій Шевченко та Микола Неділько представили суду як докази масових фальсифікацій виборів на окрузі сюжет телеканалу "1+1".

Про це повідомляє із залу суду кореспондент Цензор.НЕТ.

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Автори сюжету програми "Секретні матеріали" стверджують, що на багатьох дільницях Васильківщини були масові фальсифікації на користь Наталії Баласинович.

Поки суд розглядає питання про визнання недійсними виборів на кількох дільницях. Але кандидат від СН Неділько пообіцяв, що він і його колеги будуть домагатися визнання недійсними виборів на всіх дільницях, про які йшлося в сюжеті.

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"Я був на кожній дільниці, і майже на 90% дільниць, коли я їх відвідував у день виборів, я бачив цих людей, які не мали права голосувати", - заявив Неділько.