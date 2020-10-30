"Байрактари" знищили три вірменські 300-мм РСЗВ БМ-30 "Смерч" відразу після запуску ракет. ВIДЕО

Міністерство оборони Азербайджану оприлюднило відео, на якому безпілотники "Байрактар" знищують РСЗВ БМ-30 "Смерч" після запуску ракет по містах Барда і Тертер.

Відео опубліковано на каналі Міноборони Азербайджану в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи Азербайджанської Армії виявили позиції ще двох РСЗВ "Смерч" збройних сил Вірменії, які обстріляли мирне населення і цивільну інфраструктуру в містах Барда і Тертер", - сказано в описі до відео.

У міноборони Азербайджану стверджують, що РЗСО "Смерч" були знищені сьогодні після обіду.





Нагадаємо, 28 жовтня Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі міста Барда, при якому, як стверджує офіційний Баку, були використані касетні снаряди і загинув 21 мирний житель.

У Міноборони Вірменії заявили, що війська не вели вогонь з РСЗВ "Смерч" і це брехливе обвинувачення. При цьому азербайджанську сторону звинуватили в ракетному обстрілі міст невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) Шуша і Степанакерт.

Журналісти американського видання Vice провели власне розслідування. Вони прийшли до висновку, що при обстрілі Барди використовувалися заборонені касетні снаряди російського виробництва.

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