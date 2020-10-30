Новини Відео • Правосуддя, Місцеві вибори-2020

Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях. ВIДЕО

3 02313
Васильківський міський суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів на дев'яти дільницях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, суддя Олег Марчук зазначив, що надані докази не дозволяють встановити незаконне голосування на згаданих ділянках в кількості, що перевищує 5%.

Крім того, на декількох дільницях було прострочено термін подачі позовної заяви.

Також суддя зазначив, що наданий як доказ сюжет каналу 1+1 є загальноінформативним і не називає номери дільниць, де могли статися порушення.

Кандидат від "Слуги народу" Андрій Шевченко повідомив, що подаватиме апеляцію на це рішення.

Читайте також: Вибори на Васильківщині: кандидати від СН представили суду як докази фальсифікацій сюжет "1+1". ВІДЕО

Читайте також: Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Не хотели по-тихому - обо#рались по громкому. Феерия !!!
  • саша паламарчук
    Найщиріші вітання зєбілам! Від всієї душі! Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 5932

    Суд відмовив кандидатам від "Слуги народу" у визнанні недійсними виборів у Васильківській ОТО на дев'яти дільницях - Цензор.НЕТ 9740
  • Валерия Ларченко b661826f
    )))))ну да,если ,конечно,отбросить,что зесрань их пару месяцев заставляла это сделать
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини