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Рішення КС не просто підриває антикорупційну реформу, а загрожує перспективі членства України в ЄС, - Яценюк. ВIДЕО

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Судді КС не захищали Конституцію. Вони захищали виключно себе і свої статки. А зараз вони розповідають про теорію конституційного права. Це не теорія конституційного права. Це теорія змови проти української держави.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" 30 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Арсеній Яценюк нагадав, що 2003-го Конституційний суд ухвалив рішення "під диктовку Віктора Медведчука, що два терміни президента – це один термін президента": "Потім Конституційний суд приймає рішення у 2010 році, що можна формувати коаліцію тушок. Потім КС приймає рішення, що Конституцію можна змінити без рішення Верховної Ради України і без того, щоб народ приймав це рішення на референдумі. І таким чином Віктор Янукович отримує диктаторські повноваження президента, на які він не обирався. Це стало однією з причин Майдану".

Крім того, зазначив він, КС у 2010 році ухвалив рішення відмовити в конституційному поданні про офіційне тлумачення, чи може російський Чорноморський флот перебувати на території української держави: "Таким чином Конституційний суд фактично дозволяє Януковичу продовжити перебування Чорноморського флоту до 2042 року і стає співучасником інтервенції Російської Федерації на територію української держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк

Потім, 2019-го, Конституційний суд ухвалив рішення про розпуск парламенту. "Всі аплодували, щоправда, це рішення КС не має нічого спільного ні з Конституцією, ні з законом. Вони тоді хотіли сподобатися президенту і задовольнити суспільні потреби".

"А зараз Конституційний суд приймає рішення про скасування закону про незаконне збагачення. І тепер КС просто бере і накриває гробовою плитою всю антикорупційну реформу", - наголосив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк нагадав, що уже 10 років - з того часу, як Янукович через КС узурпував владу, - він виступає за ліквідацію КС і передачу конституційних повноважень Конституційного суду до окремої палати Верховного суду України.

Лідер "Народного фронту" підкреслив, що рішення Конституційного суду не просто підриває підвалини антикорупційної реформи, а взагалі загрожує перспективі членства України в ЄС: "Нам не просто перестануть вірити – нас перестануть пускати в ЄС", - підкреслив Арсеній Яценюк, нагадавши, що він на посаді голови уряду вносив до ВР антикорупційне законодавство, і Україна тоді виконала всі 144 пункти для отримання безвізу: "І тут враз ми можемо втратити і безвізовий режим, і  взагалі перспективу членства України в ЄС".

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Щодо президентського проєкту закону щодо КС, Арсеній Яценюк наголосив: "Не знаю, хто президенту радить. Мені цей проєкт закону нагадує те, як президенту порадили провести опитування. Не давайте подачу корумпованим суддям Конституційного суду. Це антиконституційний суд. Не можна іти тим самим шляхом, яким ідуть вони".

Арсеній Яценюк підкреслив, що на невідкладне позачергове засідання парламенту потрібно внести законопроєкт, який дає можливість і надалі перевіряти декларації й спосіб життя всіх державних службовців, "і надалі зобов’язати всіх суддів бути так само підзвітними українському народу, як підзвітні всі державні чиновники".

"Також президент повинен був внести нову редакцію закону про Конституційний суд. Треба змінити процедури. Не дати можливості суддям узурпувати державну владу", - наголосив він.

"Але так само не треба дати можливості цим же суддям звинувачувати президента держави чи Верховну Раду України в порушенні Конституції. Ніхто не має права порушувати українську Конституцію - ні КС, який тлумачить її під себе, ні президент України, який є гарантом української Конституції", - сказав він.

"Моральна і правова сторона повинна бути на боці президента. Він повинен зобов’язати Конституційний суд через парламент і через свої законодавчі ініціативи виконувати українську Конституцію і захищати її, а не ґвалтувати Основний Закон, що вкотре зробив Конституційний суд України", - наголосив Арсеній Яценюк.

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Топ коментарі

  • alexandr shamov
    Здесь одного зедурака убери и все наладится
  • Порохобандерівець
    Ольга Кирилюк

    14 год ·

    Прослідкуйте логіку подій:

    1. Депутати ОПЗЖ і замайбахи вносять подання до КСУ про скасування антикорупційного законодавства ще влітку. Але Суд чекає, не виносить рішення аж до кінця виборів.

    2. Далі суд виносить рішення. І хто нам це повідомляє? Любитель квартир і жінок - Сірожа Лещенко. Ліпший друг зеленої влади. І робить це в істеричній формі, накидаючи нам побільше емоцій.

    3. Тут же закривають доступ до е-декларацій і НАЗК заявляє, що через це неможливо оголосити результати щойно проведених виборів. Народ офігіває.

    4. Коломойський кидає клич своїм борцунам - Єгорці, Вітальці й Володі-каратісту. Ті починають кричати, що в усьому винен Порох, і звуть усіх на мітинг із закликом валити КСУ.

    5. Зеленський скликає РНБО, нагинає уряд, щоб той скасував своїм розпорядженням рішення КСУ і повернув доступ до декларацій. Тобто здійснює повний правовий бєспрєдєл. І тут же вносить до Ради законопроект, яким хоче розпустити КСУ. Таке рішення є абсурдом і порушенням законодавства і здорового глузду. А ще й світить кримінальною відповідальністю самому ЗЕ. Але в нього вже є бєспрєдєльний розгін попередньої Ради. Він по ходу, не дуже розбирається у праві. Але шо нам за нього переживати. Воно, убоге, бачило, куди йшло.

    6. Шабуніни кидаються рятувати репутацію Санича, починають називати його рішення історичним! Прям як польоти на Марс. Чи куди він там зібрався летіти? Одним словом, вихваляють його й виправдовують знесення КСУ.

    7. Портнов заявляє, що КСУ потрібно зносити! Портнов!!! Тобто юрист Януковича спільно із Зеленським - хоче знесення КСУ!

    8. Судді КСУ дають пресконференцію, де заявляють, що, виявляється, доступ до е-декларацій вони своїм рішенням не закривали. А заява НАЗК тільки сприяла накручуванню загальної істерики навколо суду.

    «Треба просто звернутися до нас за роз'ясненням, і ми пояснили б, що ніякий доступ до декларацій закривати не треба. А все можна легко вирішити, змінивши всього два слова з законі. Бо в законі написано «відповідальність за умисне подання завідомо недостовірних відомостей», а як довести, що хтось зробив це завідомо й умисно? Це практично неможливо. Тому ми й визнали ці пункти неконституційними», - заявив у своєму інтерв'ю один із суддів Сліденко. Також він сказав, що Офіс президента здійснює особисто на нього тиск уже давно. Навіть змусив написати заяву на звільнення.

    Також він заявив, що на них тиснуло НАЗК. Зокрема цього суддю звинуватили в тому, що він поїхав за кордон на 10 днів, назвали це корупцією і відкрили справу. По суті, він натякає, що спочатку суддів загнали в кут - відкривши проти них справи, а цим автоматично підштовхнули їх визнати антикорупційне законодавство неконституційним, аби себе врятувати від цих справ.

    Отже, коли ви чуєте, що Зеленський нібито не знав, що суд прийме таке рішення, - це неправда. Це просто відмазка, аби виправдати поданий до ради антиконституційний проект, яким Вова хоче розігнати суд.

    Бо всі ці факти говорять, що ОПЗЖ + Коломойський + Зеленський діяли в цьому сценарії в одній команді. Усе було розіграно з самого початку.

    Виявляється, конституційну катастрофу, у яку веде нас нині Зеленський, можна легко виправити, внісши просто відповідні зміни до закону!

    Натомість Зе приймає рішення тупо знести увесь КСУ.

    Для чого?

    Теперішній склад суду не дасть погодження на закріплення окремого статусу Донбасу в Конституцію. А от наново обраний зі своїх людей - запросто. І взагалі - новий, лояльний склад - зробить усе, що хоче і ОПЗЖ, і Вова з Єрмаком! А це й відміна Закону про мову! І про освіту! І вічне правління Зе! І взагалі увесь можливий треш, який ми навіть уявити собі поки що не можемо!
  • mrSmith
    Нужно нейтрализовать пару-тройку кукловодов, тогда ситуация точно начнет меняться.
    Без Медведчука, Коломойского и Портнова ситуация поменяется самым кардинальным образом.
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