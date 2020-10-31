На акціях у Мінську та Гродно почалися затримання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Мінську на спільному марші жінок і людей з інвалідністю почалися затримання. Наразі відомо про затримання двох дівчат поблизу Парку Горького.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на tut.by.
Спочатку в столиці Білорусі планувалося проведення двох окремих акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка, але потім дівчата, які вийшли на жіночу акцію, об'єдналися з маршем людей з інвалідністю.
Сьогодні протестують і в білоруському Гродно. Там силовики перекрили центральні вулиці, щоб заблокувати рух колони протестувальників. "Людей забирають і на самому проспекті, і у дворах, куди вони почали тікати", - зазначає видання.